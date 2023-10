Il colle etrusco in tv per Citofonare Rai2

La Rai innamorata di Volterra. Dopo le telecamere del programma ‘Belissima Italia a caccia di sapori’ che hanno raccontato il caratteristico e tradizionale Palio dei Caci, che andrà in scena il prossimo 22 ottobre allì’interno del cartellone di VolterraGusto, oggi la città e le sue bellezze saranno in diretta a partire dalle 11 con le telecamere di ‘Citofonare Rai2’, condotto da Simona Ventura e Paola Perego. La trasmissione nei giorni scorsi ha immortalato alcuni luoghi e musei della città, mentre oggi Volterra sarà in diretta dalla piazza dei Priori.