Il Colle Etrusco e il turismo noir Volterra, prepara la sua primavera A maggio "Comics and Fantasy"

di Sarah Esposito

Occhi rossi, veli neri e mantelli. È tutto pronto per il Volterra Comics and Fantasy. Le prime foto pubblicate dall’organizzazione proiettano il colle etrusco nel clima di fascino e mistero atteso per il fine settimana del 20 e 21 maggio, quando nelle vie del centro tornerà il festival dedicato al mondo del fumetto e del manga. Ospiti di onore di questa edizione 2023, i Bardo Magno, band romana che incarna il progetto musicale di Feudalesimo è Libertà, la più grande community di amanti del medioevo in salsa ironica ma non troppo. Il gruppo si esibirà al teatro Persio Flacco, portando i propri pezzi folk rock, con testi in neo-medievale, basati su melodie trasformate delle hit più gettonate della musica italiana. Non solo musica. Grande attenzione sarà data all’immagine. La città diventerà per l’occasione un set fantasy, grazie ai travestimenti dei giovani cosplayers, vestiti dai personaggi più vari dei cartoni animati e degli anime giapponesi. In particolare sarà presente il gruppo Florence Knights, con figuranti in rappresentanza di Star Wars, che intratterranno il pubblico con cortei, esibizioni teatrali e scherma "laser", e così il gruppo di Accidia Cosplay, con i temibili Volturi, antica stirpe di vampiri che la leggenda vuole originaria proprio di Volterra. Grande spazio sarà dedicato anche alla serie di Attack on Titan. L’attacco dei giganti è un manga di genere dark fantasy postapocalittico scritto e disegnato da Hajime Isayama. Una festa per tutta la famiglia per gli appassionati del genere e per i curiosi che per qualche ora potranno immergersi in un clima suggestivo e surreale.

"Per due giorni – assicurano gli organizzatori, l’ associazione Etruria pro – l’antica città di Volterra diventerà un fulcro di divertimento giovanile, con fumetti, stands, laboratori della vicina Accademia dei Manga, cibo orientale, appassionati di Lego, presentazione di libri, musica live e K-Pop, e poi gli interventi di personaggi noti nell’underground Comic-con sul palco di piazza dei Priori. La domenica, oltre ai vari foto shooting, ci sarà la gara cosplay, che vedrà la premiazione dei gruppi e dei costumi più belli direttamente nel cuore della città. Un’avventura di due giorni per calarsi nel mondo della fantasia, dove grandi e piccini potranno giocare insieme e divertirsi, per una festa senza età".