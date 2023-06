Il Cnn della Frazioni rinnova il vertice e rilancia le sfide e l’impegno

Nuovo vertice per il Centro Commerciale Naturale delle Frazioni di Castelfranco che ha eletto il suo nuovo direttivo: un cambio di nomi e volti per affrontare con fresco slancio ed energia le future sfide dei commercianti di Orentano, Galleno e Villa Campanile. Stefano Barghini, presidente uscente e uno dei fondatori, si è ritirato dalla carica per impegni privati e ha dato spazio a nuove persone con profili professionali ed esperienze diverse.

Quattro dei sei neo-eletti sono nomi nuovi, ma la continuità operativa con i precedenti mandati sarà garantita dal nuovo presidente, Gino Carmignani, anche lui uno dei membri fondatori del Ccn e finora cassiere dell’associazione. "Le sfide saranno tante - dice Carmignani -, ma siamo pronti ad affrontarle con la stessa fermezza che ha segnato il lavoro di tutti i direttivi passati. Ci impegneremo a portare avanti i progetti finora realizzati e siamo pieni di idee su come ampliare il range delle nostre attività. In tutto questo, il nostro approccio sarà quello di apertura a nuove proposte ed iniziative, valutando con grande realismo la loro effettiva fattibilità". "Sono certo che questo nuovo consiglio direttivo lavorerà al meglio delle sue possibilità e conoscenze per creare opportunità di lavoro e di sviluppo del territorio - ha commentato il presidente uscente Barghini -. Il Ccn delle Frazioni è un progetto che sin dal 2012 si sta dimostrando importante e vitale".

Il nuovo direttivo è così composto. Presidente: Gino Carmignani (Appalto Tabacchi); vice presidente: Matthias Sommer (Bed & Breakfast Bel Giorgio); segretario: Giacomo Buoncristiani (Case di Corte Case Vacanza); cassiere: Giuseppe Russo (Storica Barberia); consiglieri: Giovanna Elettra Livreri (Tenuta Borgo Medicino); Consigliere: Cristiana Marcon (Allevamento cavalli Cristiana Marcon); Consigliere: Michele Ferrera (Rsa madonna del Rosario).