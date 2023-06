Il Circolo Angiolo Cheli di San Miniato rinnova il Consiglio Direttivo, progetti ambiziosi per il rilancio

Il rilancio di un lungo simbolo della vita sociale di San Miniato. Il Circolo ricreativo del popolo Angiolo Cheli ha una nuova guida e nuovi progetti. Nell’assemblea dei soci è stato rinnovato il consiglio direttivo che risulta così composto: Fulvio Baldini, Giacomo Bandini, Piero Bianchi, Renzo Ceccatelli, Umberto Ferlin, Massimo Fiumalbi, Giacomo Gozzini, Stefano Gozzini e Stefano Niccoli (presidente). La storia del Circolo inizia nel lontano 1848, ma è nell’anno 1893 che vi è, con il primo Statuto, l’ufficialità dell’avvio dell’iniziativa associativa nella attuale sede che negli anni è stata ampliata e riorganizzata, ma soprattutto impreziosita di decori e affreschi che contribuiscono a darle un fascino unico, da parte di artisti come Galileo Chini, protagonista dello stile Liberty in Italia, e del sanminiatese Dilvo Lotti.

"Abbiamo progetti ambiziosi per il rilancio del nostro amato Circolo e soprattutto vogliamo che torni ad essere il punto di riferimento della vita sociale della Città, in coerenza ai principi che avevano ispirato i soci fondatori che volevano per San Miniato un vero lungo di incontro e condivisione – dichiara il presidente Stefano Niccoli –. Presto partiremo con un piano di lavori di manutenzione straordinaria per adeguare gli ambienti agli standard moderni e renderli ancora più sicuri e funzionali".