Il Cinema centrale è uscito dal tunnel. Raddoppiati gli spettatori nel 2023

Ossigeno puro per il cinema Centrale, ad un anno esatto dall’annuncio dell’orizzonte più cupo, ovvero una possibile serrata definitiva in virtù di un drastico calo di spettatori. Il consorzio turistico, che gestisce le due sale cinematografiche, svela i dati 2023, ed ecco che si rinsalda il rapporto fra il pubblico e il grande schermo. Sono 10.415 gli spettatori che hanno varcato le porte del Centrale nell’anno che ci siamo appena lasciati alle spalle, contro il baratro dei 5.315 spettatori nel corso del 2022. Dunque, i numeri sono praticamente raddoppiati. Sono 564 le proiezioni totali nel 2023, con picchi di presenze in sala nei mesi di gennaio (1.310), aprile (1.062), ottobre (1.106), novembre (1.933) e dicembre (1.420). Un risultato che è frutto di un lavoro collettivo e comunitario, con l’intera città che si è stretta attorno al suo storico cinema, istituzione culturale di Volterra, per non imboccare il viale del tramonto. Una crisi che ora sembra alle spalle, dettata da molteplici aspetti, piuttosto lampanti: le tempeste pandemiche e quindi le chiusure gioco-forza delle sale, il coma profondo che da anni imperversa nei cinema per la sfrenata concorrenza delle piattaforme a pagamento. Le sedie sempre più vuote, i maxischermi soppiantati dai colossi mondiali dove i film sono diventati a portata di smartphone e spettatori talmente in calo tanto da paventare una serrata definitiva esattamente un anno fa. Ma le nubi pian piano si sono diradate. E, come detto, il risultato è anche figlio di una comunità che ha saputo rispondere all’allarme lanciato dal consorzio turistico.

"Dopo gli anni terribili della pandemia che ha messo a rischio l’esistenza del Centrale, grazie alla ripresa delle presenze e al sostegno di Fondazione Crv, il cinema è salvo - sottolinea il consorzio turistico - rispetto al 2022 i dati possono essere definiti entusiasmanti, con un 95% in più di spettatori e un 92% in più di incassi. Anche se non siamo ancora tornati agli anni pre-Covid. Un altro elemento positivo che ha contraddistinto la ripresa del cinema, è da ricercarsi nella collaborazione con l’istituto Niccolini e l’istituto comprensivo che, attraverso il ministero, hanno attivato importanti progetti sul cinema portando in sala centinaia di studenti. I nostri ringraziamenti vanno alla Fondazione Crv, a Cassa di Risparmio di Volterra, al Comune e a chi ci ha sostenuto come i giovani, che hanno organizzato rassegne cinematografiche, e gli inserzionisti privati. E soprattutto, grazie ai volterrani".