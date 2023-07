Il cimema per i ragazzi Idea accolta dal Comune

CALCINAIA

Il consiglio comunale dei ragazzi propone e la giunta comunale accetta e delibera. Un bell’esempio di coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi di Calcinaia da parte dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Cristiano Alderigi. Che, per il momento, ha deciso di finanziare le proiezioni di film. Il consiglio comunale dei ragazzi di Calcinaia si è insediato la prima volta il 21 dicembre del 2021 ed è stato rieletto per l’anno scolastico 2022-2023. Dispone di un budget per la realizzazione di alcune attività negli ambiti di competenza (ambiente, sport e tempo libero, solidarietà e inclusione, cultura, istruzione e spettacolo). L’ultima deliberazione che ha assunto, da sottoporre al Comune, riguarda "l’acquisto di una panchina simbolo della lotta al bullismo, di un gioco per il giardino della Primaria Pertini di Fornacette e di sedie per la Primaria Corsi di Calcinaia, di coppe e medaglie per le premiazioni dei campionati sportivi studenteschi e di film da proiettare nei giardini delle scuole di Calcinaia e uno a Fornacette.