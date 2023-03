Il cestino intelligente Sperimentazione al via "Differenzia i rifiuti E incentiva il riciclo"

di Sarah Esposito

Dalla somma tra coscienza civica e intelligenza artificiale nasce la nuova formula in grado di rispondere alla necessità di produrre sempre meno rifiuti e sempre più di qualità. Dall’idea di due giovanissimi imprenditori di Bientina ha preso forma un cestino in grado di riconoscere e separare i rifiuti. Il cestino si chiama Hoooly i suoi padri sono Gabriele Cavallaro e Nicolas Zeoli, fondatori della start up Ganiga Innovation.

"Tutto è cominciato – raccontano – nel 2021. Abbiamo fatto un giro a piedi e ci siamo ritrovati a fare metri e metri in cerca di un cestino. Da lì è nata l’idea di una app che fosse una sorta di mappa che indicasse dove trovare i cestini e quale rifiuto potessero accogliere". In contemporanea, però nasce anche l’idea di realizzare un cestino innovativo e soprattutto intelligente. "Si tratta di un contenitore chiuso, che si apre con un sensore – spiegano –. Riconosce il rifiuto grazie a un database di oltre 3 milioni di foto e lo differenzia. Nel frattempo, grazie a un display esterno, è in grado di comunicare dov’è finita la cosa gettata. Insomma differenzia al posto nostro ma allo stesso tempo ha uno scopo educativo e di sensibilizzazione riguardo al tema della riciclo". Inoltre è prevista una sorta di piccola ricompensa, un incentivo all’utilizzo, per i cittadini che useranno Hoooly grazie a dei punti caricati sulla app, che permettono di ottenere sconti nei negozi che aderiranno all’iniziativa. Un’idea che presto sarà tangibile proprio nel Comune di Bientina, a pochi metri dalla stanza dove tutto è nato. In estate, infatti, saranno installati i primi dieci cestini intelligenti grazie a un acquisto di Geofor e dello stesso Comune. "Una sperimentazione molto importante – dicono –. Crediamo che ci sarà un grosso risparmio anche da parte del gestore della differenziata perché Hoooly è in grado di comunicare quando il cestino è pieno e deve essere svuotato, limitando così i viaggi degli operatori. Nelle prossime settimane arriverà il nuovo prototipo e abbiamo già una richiesta da parte di un noto marchio della grande distribuzione per un test. Un passaggio cruciale per noi perché se il risultato dovesse essere positivo potremmo vedere il nostro prodotto in funzione nei centri commerciali". Piccoli comuni, aziende, ma anche privati. Hoooly infatti potrebbe arrivare presto anche nelle nostre case.

"Ci sono venute moltissime idee e molte riguardano proprio l’utilizzo domestico – continuano –. Dal tritatore per i rifiuti organici fino agli avvisi sulle scadenze del cibo acquistato o agli allarmi in caso di eccessivo spreco alimentare". Bientina potrebbe essere l’apripista per vedere il nuovo cestino intelligente nei centri urbani della provincia di Pisa. Un’idea lanciata anche a Terricciola con una mozione proposta da Terricciola Sicura in cui si chiede "l’acquisto di 4 cestini "smart", dotati di intelligenza artificiale per il miglioramento e il potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti in ambito urbano".