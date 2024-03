Il centrosinistra presenta Bucci: "Noi non lasciamo indietro nessuno"

SANTA CROCE

I politici in prima fila, ospiti senza parlare. Mariangela Bucci, candidata sindaca del centrosinistra (Pd, Socialisti e Verdi Sinistra), ha scelto una ex cuoca della cucina comunale (Giovanna Cristiani), uno studente universitario (Giovanni Golfarini), un imprenditore (Mirco Pieragnoli) e un medico (Grazia Chiarini) per farsi introdurre a una piazza Garibaldi affollata. Poi ha parlato lei. Una delle frasi più significative è stata quella relativa alla "necessità di trasformare una certa nostalgia" della Santa Croce del passato in "nuova energia". Bucci ha anche parlato della "cura per le manutenzioni" e dell’urgenza di "fronteggiare la crisi economica che si sta abbattendo sulle realtà produttive".

"Santa Croce è una comunità solidale, che non lascia indietro nessuno", ha detto la candidata del centrosinistra annunciando "i cinque punti fondamentali del suo programma di governo che verrà definito con un percorso di ascolto e di partecipazione dei cittadini: protezione della salute, tutela e sviluppo dei servizi sociosanitari, rispetto e cura di tutti gli ambienti di vita e dei beni comuni, promozione della socialità, del benessere e della realizzazione del cittadino, rafforzamento e forme nuove della rappresentanza istituzionale e del distretto conciario di Santa Croce e lavoro, il progresso economico, pianificazione e lo sviluppo del territorio e tutela dell’ambiente".

"Questa non è la mia campagna elettorale – ha aggiunto Bucci – Questa è la nostra campagna elettorale, la campagna di chi riconosce in questi cinque punti la possibilità di prendere tutto il buono che è stato fatto in questi anni e che abbia il coraggio di guardare i limiti e, perché no, anche gli errori per migliorare". "Ci sta a cuore" il suo slogan. "Ci stanno a cuore – ha specificato – il nostro eccellente sistema educativo e scolastico, l’offerta culturale, il diritto alla casa e quello alla salute, le nostre imprese e la sfida della sostenibilità ambientale. Ci sta a cuore questo paese dalla storia straordinaria".

Poi la risposta a chi, alla presentazione del candidato del centrodestra Roberto Giannoni, ha parlato di "territorio minacciato dalla sinistra". "Chi ha detto questa frase, evidentemente, non sa nulla della storia di questo territorio che vanta una sinergia tra pubblico e privato che la sinistra, insieme all’imprenditoria locale, ha voluto e che ha dato risultati importanti ed è stato di grande lungimiranza – ha concluso Mariangela Bucci – Una questione così importante, che ha toccato tutta la comunità e che ha conseguenze su tutta la comunità, viene strumentalizzata politicamente. Questo dimostra l’inadeguatezza della nostra controparte politica a governare Santa Croce. Delle situazioni complesse ci si fa carico, non si usano". Bucci ha anche accennato alla necessità di "iniziare a pensare a una diversificazione delle attività produttive spinti dall’attuale situazione internazionale".

gabriele nuti