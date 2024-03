Il centrodestra presenta Giannoni: "Vi prometto sicurezza e decoro"

di Gabriele Nuti

SANTA CROCE

"Non vi prometto una Santa Croce più bella. Ma una Santa Croce più sicura, pulita e decorosa. Cultura è anche uscire di casa e trovare ordine e se nel tal giorno va messo fuori il contenitore dell’organico non ci si deve trovare un materasso. La nostra cultura è la pelle. Quindi meno Villa Pacchiani e apriamo il Museo del Cuoio". Quando prende la parola il candidato sindaco del centrodestra Roberto Giannoni lascia da parte l’emozione che più volte gli si vede negli occhi lucidi. "D’altra parte – dice – come non posso essere emozionato!? Sono nato lì". E gira lo sguardo dal bar Giannini, dove ieri mattina c’è stata la sua presentazione ufficiale, dalla parte opposta della piazza.

Direttore di produzione di un’azienda conciaria, ex imprenditore della pelle, Giannoni, 54 anni, sposato e padre di due figlie, è stato vicepresidente dell’Associazione Conciatori. "Ho inventato io Amici per la pelle che ha coinvolto circa 8mila studenti delle scuole medie – racconta ancora il candidato di Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Noi Moderati e Asma 2.1 – Abbiamo le migliori aziende al mondo in una zona industriale vergognosa. Uno dei miei obiettivi è quello di aiutare le imprese, soprattutto le più piccole del contoterzi e l’intero tessuto produttivo. Bisogna fare in modo di ritrovare dignità santacrocese, essere accoglienti ed esigenti, nei diritti e nei doveri".

Presenti dirigenti ed esponenti di spicco di tutti i partiti: Lorenzo Paladini, Marco Stella, Raffaella Bonsangue e Manuela Del Grande di Forza Italia, Serena Bulleri e Diego Petrucci di Fratelli d’Italia, Elena Meini e Susanna Ceccardi della Lega, Paolo D’Addario di Noi Moderati e Enzo Oliveri di Asma 2.1. La parola keu non è mai stata pronunciata. "Questo territorio è minacciato dalla sinistra, sparita dopo gli scandali – ha detto Susanna Ceccardi – e dalle decisioni di Bruxelles sulla deforestazione. A tal proposito lo scorso anno ho presentato un emendamento per difendere il settore conciario, un fiore all’occhiello".

Diego Petrucci ha parlato di "Santa Croce primo esempio di economia circolare" e aggiunto rivolto a Giannoni: "Non fare sconti a nessuno su cosa è successo in passato" riferendosi allo scandalo keu. "Con Roberto abbiamo fatto la scelta giusta", le parole di Elena Meini della Lega. "Roberto si è speso per il territorio – ha concludeo Paolo D’Addario di Noi Moderati – ed è l’espressione più genuina per far cambiare colore all’amministrazione di Santa Croce".