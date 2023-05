Il censimento fotografico

La sezione fotografica Crec Piaggio aderisce al progetto nazionale Fiaf in occasione del 75esimo anno di attività “Obiettivo italia fotografiamo gli italiani, censimento fotografico“, in collaborazione con Istat. (Istituto nazionale di statistica). Oggi e domani in contemporanea con gli oltre 550 circoli fotografici affiliati Fiaf, a Pontedera, all’interno del festival letterario Ponte di parole, il Crec allestirà due set fotografici per raccogliere i ritratti degli italiani: oggi sul Corso davanti alla Chiesa del Crocifisso e domani alla Villa Crastan.