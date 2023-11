Il Cattaneo crea Qr code per il Grifoni

C’è un rapporto consolidato e importante tra Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e istituto Cattaneo. Ha le radici in questo rapporto un’iniziativa significativa. Le classi quinte dell’indirizzo turismo dell’istituto stanno preparando un evento al quale sono tutti invitati a partecipare. Venerdì 1 dicembre alle 18, a Palazzo Grifoni a San Miniato, gli alunni e le alunne presenteranno il progetto "Adottiamo un monumento". L’attività, di cui questa serata costituisce la restituzione finale, è iniziata lo scorso anno e li ha portati, con il coinvolgimento delle materie di arte, storia, inglese, tedesco, francese a studiare, a descrivere e a raccontare una meraviglia della città di San Miniato: Palazzo Grifoni, sede della Fondazione. E così, turisti di ogni Paese potranno ascoltare tramite Qr code la storia della famiglia e dell’edificio, e le caratteristiche dei quadri in esso presenti. Presenzieranno all’evento del 1 dicembre esperti d’arte e figure rappresentative del territorio, del quale la scuola si pone sempre più come parte integrante, in un’ottica di valorizzazione e reciproco scambio.

C.B.