Il caso Stella Maris Cutajar assolto in appello "Non ha commesso il fatto"

di Carlo Baroni

"Assolto per non aver commesso il fatto". Tutto cambia in corte d’appello per il direttore generale della Fondazione Stella Maris, Roberto Cutajar, all’esito del processo di secondo grado sempre nelle forma del rito abbreviato. Il gup di Pisa, Giulio Cesare Cipolletta, lo ricordiamo, nel maggio 2019, aveva condannato Cutajar – professionista di fama nazionale – a 2 anni e 8 mesi di reclusione (il pm aveva chiesto una pena di tre anni). In appello, appunto, è arrivata l’assoluzione. Una sentenza attesa per mesi e mesi, con il processo che aveva dovuto subire vari rinvii per la mancata trasmissione di atti da Pisa a Firenze. Tant’è che le parti avevano già discusso da oltre un anno e il procuratore generale aveva chiesto la conferma della condanna di primo grado. Ieri il collegio, in nuova composizione, invece ha condiviso il teorema difensivo.

La vicenda è quella dei presunti maltrattamenti da parte di operatori dell’ente ai danni di ospiti del centro adolescenti e giovani adulti che all’epoca dei fatti si trovava a Montalto di Fauglia. Cutajar era finito a giudizio con l’accusa di omessa vigilanza e l’assunzione di personale non adeguatamente formato. L’indagine sulla struttura di Montalto scattò nel 2016 in seguito alla denuncia di una coppia di genitori di un paziente. Da qui la decisione degli inquirenti di installare le microspie nella residenza. Le osservazioni, secondo la Procura avrebbe documentato una particolare asprezza nelle condotte degli operatori – a carico di questi ultimi è in corso un processo al dibattimento a Posa, ancora in primo grado – tanto da configurarsi l’ipotesi di maltrattamenti. "Esprimo un forte senso di soddisfazione per l’assoluzione, proclamata oggi in sede di corte di appello – ha detto Cutajar dopo la sentenza –. Sono felice soprattutto per mia moglie e i miei due figli che hanno sofferto forse più di me in questi anni difficili".

"Anni difficili che però non mi hanno impedito di continuare a lavorare in modo instancabile per i nostri pazienti bambini ed adulti, sempre più numerosi, aprendo la nuova residenza di Marina di Pisa e continuando la nostra azione al sud in Basilicata, per consentire loro di potersi curare vicino casa – prosegue Cutajar – . Ringrazio le tantissime persone e i numerosissimi colleghi che mi sono stati vicini in questi anni, le associazioni dei familiari con i tanti presidenti che gestiscono centri di riabilitazione analoghi a quello di Marina, che hanno voluto che li continuassi a rappresentare a livello istituzionale nei rapporti con la Regione". "La giustizia – conclude – è tornata a braccetto della verità, ed è per questo che ho ancora più fiducia che le famiglie dei nostri ragazzi coinvolti nei presunti maltrattamenti troveranno una giustizia giusta (non esemplare) nel processo ordinario di primo grado".