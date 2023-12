Il caso Rosa Chemical. Ironia Pd contro la destra: "Gender a giorni alterni"

Arezzo, Giulianova, Montegiorgio, Genova, L’Aquila e Caserta. Sei città che hanno due cose in comune, essere amministrate dal centrodestra e aver ospitato negli ultimi mesi un concerto di Rosa Chemical. Il Pd di Pontedera difende la scelta dell’amministrazione comunale di aver ospitato per il concerto del 31 dicembre l’artista Rosa Chemical che si esibirà sul palco del piazzone dalle 23.30 fino alla mezzanotte.

Lo stesso Pd di Pontedera rispedisce al mittente le accuse mosse prima da Pro Vita e Famiglia e dalla Lega e poi da Fratelli d’Italia sui temi affrontati da Rosa Chemical. "FratelIi d’Italia – dice il Partito Democratico – ha definito la scelta di avere l’artista sul palco, insieme a molti altri, come ’un tentativo di riaffermare la teoria gender’, grande cavallo di battaglia della destra quando vuole agitare qualche vecchio spauracchio".

Il partito democratico continua la propria analisi: "Naturalmente i testi e la musica di Rosa Chemical, come di qualsiasi altro artista, possono piacere o non piacere, e se ne può dare il giudizio che si vuole: si tratta di un artista che esprime sé stesso come meglio crede, e finché i suoi testi non inneggiano a comportamenti contro la legge, il giudizio che ne facciamo può essere solamente in tema di preferenza. Quello che colpisce però, in tutta questa vicenda, è la solita coerenza della destra pontederese. Tanto per capirsi, negli ultimi mesi Rosa Chemical ha tenuto concerti ad Arezzo, Giulianova, Montegiorgio, Genova, L’Aquila e Caserta, tutte città amministrate da giunte di centrodestra. Anzi, nelle quali spesso il sindaco era diretta espressione del partito di Fratelli d’Italia".

Il Pd quindi aggiunge con sarcasmo: "Viene spontanea la domanda: il pericolosissimo messaggio gender, in quelle città, era portato da Rosa Chemical oppure solo a Pontedera, dove amministra il centrosinistra, c’è questo rischio?". E ancora. "Da parte nostra ci auguriamo che il buon Babbo Natale – conclude infine il Partito Democratico – , sotto l’albero, faccia trovare ai nostri amici della Lega e di Fratelli d’Italia di Pontedera un po’ di correttezza e coerenza, e che l’anno nuovo porti con sè una ventata di seria opposizione, fatta sui temi che davvero interessano la città".

l.b.