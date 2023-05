Il caso Notte nera, il sindaco: "Cambiamo colore e la facciamo da soli"

Al netto di tutte le polemiche e delle carte bollate che sono state annunciate, il sindaco Simone Giglioli è chiarissimo e tira dritto nel duello con Confcommercio: "La Notte Nera la faremo, non si chiamerà magari così, avrà un altro nome, forse anche più accattivante: ma sarà la festa di San Miniato abbinata alla promozione del tartufo d’estate". "Proprio a breve avrò una riunione tecnica con San Miniato Promozione per definire i dettagli organizzativi – aggiunge –. Fisseremo anche la data che intendiamo anticipare rispetto alle precedenti edizioni. Ma oltre la data cambieranno anche altre cose". E se Confcommercio - titolare del marchio Notte Nera – deciderà di organizzare l’evento in proprio cosa accadrà? "Al momento non abbiamo ricevuto alcuna richiesta di autorizzazione; se la presenteranno la valuteremo soprattutto in relazione al calendario degli eventi che sono già programmati e sono fittissimi per i mesi estivi". C’è dunque il concreto rischio che San Miniato si torvi a vivere due notti in onore del tartufo nero di colore di diverso? "M’auguro di no, sarebbe assurdo. Detto questo la porta resta aperta, l’amministrazione è pronta al dialogo con Confcommercio se riterrà di volersi mettere a sedere e parlare. Nulla è insormontabile, alla fine credo che convenga a tutti evitare situazioni paradossali".

C. B.