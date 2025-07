Il caso iscrizioni asili nido: "Nessuno è stato escluso da alcuna graduatoria"

PONTEDERA

"Premesso che ci si trova di fronte a una vicenda i cui effetti scaturiscono da cause che non sono loro imputabili, l’Unione e il Comune di Pontedera stanno sondando ogni percorso giuridico, amministrativo e tecnico per tentare di contemperare l’interesse dei 4 bambini alla continuità educativa con i diritti di chi è legittimamente in lista d’attesa per quella struttura". E’ la frase più significativa riportata nel comunicato dell’Unione Valdera in risposta alla protesta dei genitori per la conferma dei posti dei propri figli a un nido di Pontedera.

"Le quasi 800 domande pervenute nei termini sono state istruite come sempre e il 14 maggio è stata pubblicata la graduatoria provvisoria con termine del 23 maggio per la presentazione di ricorsi. Il 30 maggio è stata elaborata una graduatoria definitiva e si è aperta l’ultima fase dell’assegnazione dei posti nido consistente nella accettazione o rinuncia da compiersi da parte delle famiglie entro 5 giorni, scadenza già resa nota nel bando – spiega l’Unione – Per accettare le famiglie devono solamente ricollegarsi al medesimo portale iniziale e cliccare sugli appositi tasti. Quel semplice gesto consente al sistema di inviare immediatamente al protocollo dell’Unione Valdera un file pdf di avvenuta accettazione cui viene assegnato un protocollo e una mail alla famiglia che conferma la ricezione della accettazione. La semplicità delle procedure è testimoniata dal fatto che rispetto agli oltre 720 posti assegnati sono regolarmente pervenute il 98% di accettazioni o rinunce entro i termini. Nessuna domanda di iscrizione è stata annullata, né alcun nominativo è stato escluso da alcuna graduatoria". "La procedura seguita è la medesima degli ultimi anni, condivisa ed applicata in tutti i comuni dell’Unione Valdera – conclude l’Unione – Le famiglie dei 4 bambini che non risultano aver accettato il posto loro assegnato, nel caso che il tentativo risulti infruttuoso o pregiudichi i diritti di terzi, possono presentare domanda in ragione della riapertura dei termini fino al 15 settembre. Regole e procedimenti amministrativi sono sempre migliorabili e perfettibili. Allo scopo sarà avviato un momento di confronto con tutti i Comuni. Ma le esistono per tutelare i diritti di tutti".