Il caso dello stadio off limits Partite dirottate altrove "Speriamo di tornare a ottobre"

PONSACCO

Sicurezza o niente tifosi. La motivazione che ha portato a vietare al pubblico di assistere al debutto casalingo del Ponsacco nel campionato di Serie D – debutto infelice terminato con una sconfitta contro lo Sporting Trestina – è chiara: con i lavori alla tribuna del Comunale ancora in corso, la questura non ha dato l’agibilità permettendo la disputa dell’incontro solo a porte chiuse. Il pubblico potrà tornare soltanto quando il cantiere dei lavori sarà messo in sicurezza. E siccome ci vorrà tempo, la cosa certa, intanto, è che l’attesa sfida contro il Livorno in calendario domenica 24 settembre sarà dirottata altrove. Al momento la sede individuata è Santa Croce, con anticipo al sabato, ma prima di diventare ufficiale, c’è da attendere il benestare del club livornese. Tocca al comune, proprietario della struttura, mettere in sicurezza lo stadio azzerando i rischi derivanti dai lavori iniziati il 4 settembre per costruire una tribuna in cemento. Per farlo è stata costituita un’apposita commissione, che il 20 settembre effettuerà il necessario sopralluogo. Poi servirà il parere favorevole della questura. Valerio Sisti, presidente della Mobilieri Ponsacco, è comunque fiducioso: "Ho apprezzato che la sindaca Brogi nel 2022 ci ha detto di aver messo a bilancio i soldi per la realizzazione della nuova tribuna, che sarà più agevole rispetto a quella attuale. Tuttavia i lavori sarebbero dovuti cominciare ai primi di maggio, invece sono partiti il 4 settembre, e questo è stato il problema. Da parte nostra, nei giorni scorsi, andando verso la gara con il Livorno, volevamo avere la certezza di poter giocare in casa e quando abbiamo proposto di separare il settore dei locali con quello degli ospiti, la risposta della questura è stata negativa. Ora dobbiamo solo aspettare il lavoro della commissione. Dopo la sfida con il Livorno abbiamo due trasferte, quindi torniamo a giocare a Ponsacco il 15 ottobre. Penso e spero che il tempo per sistemare tutto ci sia".

Stefano Lemmi