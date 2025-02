Il caso delle ex bibliotecarie: "Il Comune dia spiegazioni"

Il caso delle ex bibliotecarie che hanno perso il lavoro per il rinnovo dell’appalto da parte del Comune, resta al dentro del duello politico. "L’amministrazione comunale deve fornire ampie e credibili giustificazioni – dice la Lega – Le ex bibliotecarie che alcuni mesi fa furono sostanzialmente messe alla porta con la motivazione che il Comune aveva deciso di non utilizzare più una cooperativa, ma solo personale proprio, hanno denunciato pubblicamente che alcuni servizi bibliotecari in questi ultimi tempi sono stati svolti da dipendenti di cooperative. Fatto che se veritiero smonterebbe tutte le passate giustificazioni addotte dal Comune di voler gestire direttamente tale settore". "La giustificazione addotta dal Comune di voler internalizzare il servizio", secondo il Carroccio, stride, con "quanto denunciato in queste ore", per il lavoro "continuerebbe ad essere in parte gestito da personale di altre cooperative". "La cosa merita una spiegazione perché quanto denunciato non è ricerca di visibilità, ma un ulteriore indizio di una vicenda – chiosa la Lega – che partendo dal mancato rispetto delle norme di sicurezza sembra assumere un profilo pesantemente antisindacale".