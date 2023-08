Il caso della Pista chiusa da anni Santi: "La minoranza disinforma Il bando c’è, non è stato ritirato"

di Ilenia Pistolesi

E’ una sorta di operazione verità quella che ora intraprende il sindaco Giacomo Santi, ponendo sotto la lente la lunga sequela di bandi di affidamento e manifestazioni di interesse, traslati tutti in plichi vuoti, per gestire la Pista al parco pubblico il Bastione, da circa un lustro diventata quinta di reiterati vandalismi e area inghiottita da un degrado galoppante. Insomma, nessuno ha voluto prendere in gestione un luogo carico di storia e punto di riferimento per intere generazioni di volterrani. Il sindaco riallaccia i fili della memoria rispetto ai numerosi tentativi che hanno avuto il medesimo epilogo: bandi deserti.

"Correva l’anno 2018 e la precedente amministrazione aveva imbastito un bando di valorizzazione, finito deserto – esordisce Santi – questa amministrazione ha regolarmente messo in piedi manifestazioni di interesse a gestione stagionale per la Pista, finite anch’esse deserte. Abbiamo quindi provato un’altra strada, cambiando la tipologia dei possibili gestori, dando possibilità di spaziare da una gestione delle associazioni a quella del mondo imprenditoriale. E, anche in questo caso, niente da fare. Agli uffici comunali non è pervenuta alcuna richiesta in relazione al bando pubblicato". Da qui la decisione di unire, in un unico bando di valorizzazione, una gestione quindicennale della Pista e del parco Fiumi. "Parliamo di una gestione che poteva essere fatta da più imprenditori, mettendo in campo anche una gestione separata delle due strutture – riprende il sindaco Santi – ma il risultato non è cambiato. Ed ecco che, dopo un mese di pubblicazione per la presentazione delle proposte, anche questo bando è andato deserto e verrà comunque ripresentato. Ora dopo la pubblicazione del bando, è stato affidato il bar del parco Fiumi mentre è in corso l’affidamento della Pista al parco del Bastione, un’operazione ancora da perfezionare. Parliamo di affidamenti che possono essere fatti a gara pubblicata. Quindi mi preme una considerazione, rivolta ai gruppi di minoranza consiliare: il loro motto è disinforma e impera, dal momento che, come da consuetudine, si sono affrettati a dare un’errata comunicazione via social circa il ritiro del bando per l’assegnazione delle due strutture. Non è vero che è stato ritirato l’ultimo bando e l’opposizione, ancora una volta, ha disinformato i cittadini".