Il caso del match sospeso. La partita ripartirà dall’interruzione

SALINE DI VOLTERRA

Va verso l’epilogo il caso della partita sospesa a causa di un infortunio e poi diventata teatro di scontro tra le due società sulla necessità di riprendere il match. Uno scontro che ha visto opporsi, nella partita di Promozione il Montelupo con il Saline. E ieri, nel comunicato ufficiale del CRT uscito il Giudice sportivo, dopo una articolata premessa sulla narrazione del fatto, considerata la straordinarietà dell’evento, e cioè che l’infortunio non rientra nella normalità di quelli che solitamente accadono nel corso di una partita di calcio, quali fratture, infortuni muscolari o simili, ha disposto l’effettuazione della restante parte della gara Montelupo-Saline. Questo a partire dal minuto in cui l’arbitro ha sospeso la partita. Il presidente del Saline Chesi, vista la decisione dell’organo regionale conferma che, come la sua società ha accettato l’allora decisione dell’arbitro, ugualmente ora accetta la decisione del giudice sportivo.

"In questi giorni soprattutto sui social – dice il presidente – ne ho sentite di tutti colori contro il Saline. Chi mi conosce sa che mai, io personalmente e la mia società, andremo contro la tutela della salute dei giocatori che scendono in campo. Questo deve essere chiaro a tutti. Detto questo, non voglio alimentare polemiche, ma siccome io ero presente posso dire che la narrazione in premessa del Comunicato regionale riporta alcune inesattezze. Ma va bene anche così – continua Chesi – e posso confermare che la Società Saline non farà ricorso alla decisione del giudice sportivo. Quando sarà definita la data in cui si rigiocherà andremo con serenità e mi auguro che anche da parte del Montelupo si faccia altrettanto. Certo da parte nostra, viste le polemiche che ci sono state nei giorni scorsi, credo che chiederemo garanzie sulla regolarità della gara e sulla sicurezza del nostro gruppo".

Pietro Mattonai