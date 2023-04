Il caso dei manifesti “Stop gender“ La Cgil attacca Pro vita & famiglia "Intolleranza e discriminazione"

PONTEDERA

La vela della discordia. O, meglio, il manifesto con la scritta "stop gender, basta confondere l’identità sessuale dei bambini" che Pro Vita & Famiglia, dopo l’ordinanza di rimozione del Comune da uno spazio pubblico di affissione nella zona della stazione ha deciso di far circolare su un camion-vela.

"Le persone hanno una natura sessuata, si nasce maschio o femmina, il sesso si riconosce non si assegna – le parole di Donatella Isca, coordinatrice regionale e zonale di Pro Vita & Famiglia – I giovani hanno diritto ad essere educati e formati nella verità. La famiglia è l’unico luogo deputato ad occuparsi di queste importanti tematiche su argomenti sensibili secondo le proprie convinzioni. Occorre ribadire il ruolo della famiglia. L’ideologia della identità di genere è una bomba ad orologeria che nei Paesi in cui è stata adottata ha provocato e provoca vittime tra i giovani".

La critica della Cgil Pisa e del coordinamento Donne Cgil Pisa con Silvia Vezzosi e Daniela Fabbrini: "Vorremmo ricordare ai Pro Vita & Famiglia, che di certo i giovani e i bambini non sono turbati dai progetti Lgbtqia+ che vengono portati avanti nelle scuole, non sono scossi dall’introduzione della Carriera Alias e dai messaggi gender sulla sessualità fluida; sono scossi piuttosto dalla violenza dei messaggi che circolano liberamente nella società, patriarcale e retrograda, che non è certo al passo con il loro modo di vedere il mondo, aperto, libero, a colori, che contempla la diversità non certo come un problema". "Siamo indignati nel vedere di nuovo circolare certi messaggi di intolleranza e di discriminazione", conclude Cgil.