Il caso biblioteca s’infiamma. Scatta la petizione online. Le firme sono già trecento

Il caso "biblioteca" si fa ogni giorno più rovente nel bel mezzo della campagna elettorale. Sono le lavoratrici della cooperativa a cui la giunta Giglioli non ha rinnovato l’appalto dopo 23 anni a lanciarte una raccolta firme sui soical. "Abbiamo perso il lavoro per un appalto non rinnovato dal Comune di San Miniato a causa di una segnalazione di sicurezza che ha portato alla chiusura di una biblioteca e archivio – si legge nel lancio della petizione on line –. E’ stato minacciato il nostro diritto allo sciopero e dopo 20 anni siamo accusati di disservizi nel corso del nostro operato" "Chiediamo ai cittadini e alle forze politica in corsa per le elezioni amministrative di appoggiare la nostra mozione per un ripensamento dei servizi archivistici e bibliotecari e della loro deprecabile gestione, che ha portato a questa situazione incresciosa – prosegueno – . Una firma per la dignità e il rispetto degli operatori della cultura e degli ambienti in cui operano". Le firme sono già 300. Sul caso inteviene Irene Galletti, presidente del gruppo Movimento 5 Stelle in Regione. "Donne lavoratrici che agiscono per tutelare la propria salute, coinvolgendo peraltro gli organi istituzionali preposti al controllo, rimangono senza lavoro –dice Galletti – . Una struttura pubblica viene chiusa per motivi di sicurezza dopo un sopralluogo dei vigili del fuoco, ma secondo la giunta del Pd l’unica responsabilità da accertare su presunti disservizi al pubblico è da attribuire alla cooperativa appaltatrice, nei confronti della quale si minaccia anche una richiesta di risarcimento danni. Segretaria Schlein, Segretario Fossi, Presidente Giani, dite qualcosa di rassicurante ai cittadini di San Miniato e ai toscani, che stanno assistendo sbigottiti ad una vicenda".

C. B.