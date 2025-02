Il carnevale nelle ludoteche

Tornano le iniziative dedicate al Carnevale nelle ludoteche del Comune di Calcinaia. Un’occasione per i bambini dai 3 agli 11 anni, che potranno immergersi in un’atmosfera di festa, creatività e allegria grazie a tanti eventi a tema carnascialesco. Le due ludoteche comunali, la Ludoteca Gioconda di Fornacette in via Gramsci n. 1 e la Ludoteca G. Rodari di Calcinaia via Ricasoli, propongono per tutto il mese di febbraio un ricco programma di attività legate alla tradizione del Carnevale, tra maschere, clown e tanto divertimento. Programma compleato sul sito del Comune.