Il Carnevale d’Autore. Grande attesa nei gruppi: "Non vediamo l’ora"

SANTA CROCEIl Carnevale d’Autore torna da domani e riporta in piazza, come nelle precedenti edizioni, la competizione tra i quattro gruppi, La Nuova Luna, Il Nuovo Astro, Gli Spensierati e La Lupa, nell’ordine di uscita in piazza per la prima sfilata che prenderà il via alle 15,30. "Il Comitato è al lavoro da poco più di due mesi – le parole del neo presidente Maurizio Donati – e in questo breve lasso di tempo crediamo di essere riusciti a mettere in piedi un buon carnevale grazie in primo luogo al lavoro dei gruppi. Le novità di quest’anno sono il Fantacarnevale, l’estrazione dei premi messi in palio da Conad e il ritorno dei biglietti di ingresso che abbiamo stabilito in 5 euro. Un’altra novità sono le musiche scelte dai giovani dei quattro gruppi". Seconda sfilata il 23 febbraio, terza il 2 marzo (eventuale recupero il 9). "Abbiamo anche date maggior impulso al progetto carnevale a scuola – aggiunge Donati – Il 23 sfileranno i bambini dell’Infanzia e il 2 quelli delle Primarie".Il lavoro è frenetico sia al Comitato che nelle sedi dei quattro gruppi. "Portiamo in piazza un tema legato alla tradizione culinaria italiana – le parole di Massimo Belei, presidente La Nuova Luna – Il titolo è ’Fatti di passione italiana’. Ce la stiamo mettendo tutta, il carnevale è sempre un evento bello, ma purtroppo siamo un po’ sotto organico. Siamo alle prese con il ricambio generazionale, ma comunque in piazza saremo una quarantina di maschere. Grazie a tutti, Graziano Carugi il vice, Massimo Bertacca capogruppo e a tutti gli altri". "Nuovo Astro Social Club è il tema che abbiamo scelto grazie a una discussione corale nel gruppo – dice Mirco Pieragnoli de Il Nuovo Astro – Siamo un bel gruppo, affiatato, con componenti di varie età. Scenderemo in piazza con 57 maschere". "Non vediamo l’ora di cominciare – le parole di Stefano Zingoni presidente Gli Spensierati – Quest’anno siamo carichi. Per me sta venendo fuori un capolavoro di mascherata dal titolo ’Popò di freccia’ con una sessantina di maschere e tanti giovani grazie a un bel ricambio generazionale". "Anche quest’anno abbiamo scelto materiali innovativi, senza le paillettes – dice Simonetta Carpina presidente La Lupa, vincitrice della passata edizione – Ci allontaniamo dallo stile degli anni passati, con un tema di attualità e cion materiali di ricerca".g.n.