Il cardiologo Giustarini corteggiato dai civici "A disposizione della città"

Non vi è l’ombra di un timbro ufficiale da parte di una lista che dica chiaramente, al diretto interessato, "punta gli zoccoli e sfonda". Ma il suo nome serpeggia a metà fra il gossip e un interesse che si trasla negli occhi di un ìosservatore di ciò che sta accadendo’. Un osservatore con un punto di vista speciale sulla città, il cui nome circola fra i papabili alla corsa elettorale 2024 contro il sindaco Dem Giacomo Santi. Il lui in questione è Carlo Giustarini. Ha bisogno di presentazioni? No. Ma ricordiamo la figura di medico cardiologo, di primario e di dirigente Asl. a Livorno, ora in pensione, e l’impegno profuso per dare forza a una nuova associazione nata per far rinascere la ferrovia in Valdicecina. Carlo Giustarini, un cognome importante come lascito, dal momento che lo zio, Mario Giustarini, è stato sindaco di Volterra per 35 anni nelle fila della sinistra. Carlo Giustarini e una tessera Dem ‘stracciata’ con l’avvento di Renzi alla guida dei Dem. E ora gli spifferi di corridoio lo lancerebbero nell’agone politico per le amministrative 2024 come alternativa alla candidatura bis, già largamente annunciata, del sindaco Pd Giacomo Santi.

Giustarini, quanto c’è di vero su una sua possibile discesa in campo per le elezioni amministrative del prossimo anno? "Sono una persona che osserva, e che lo fa da un punto di vista privilegiato avendo lavorato per anni nel sistema pubblico". Osservare e essere corteggiato dalle liste civiche anti Pd è cosa diversa. Veniamo al sodo. Ha ricevuto proposte concrete per una sua candidatura antitetica all’attuale amministrazione di governo?

"I corteggiamenti (sorride, ndr), non si svelano".

Ma sono in corso trattative?

"A Volterra conosco tutti, civici e non. Di certo, vorrei mettermi a disposizione di una città, la mia città, che amo visceralmente e che può risalire la china. Penso a una lista civica che aggreghi anime".

Ma c’è la coalizione civica nata dall’unione politica Moschi e Benini.

"Sì, ma ha bisogno di un nome che sappia cosa vuole. A Volterra serve un sindaco che sia anche ‘ministro degli interni’, ed uso una metaforia, perché c’è bisogno di far capire un concetto. L’isolamento del passato ci ha puniti, è l’ora di uscirne. Più facile a dirsi che a farsi, ma questa catena ha condannato la città e va invertita una tendenza, ammodernando le infrastrutture viarie, anche la ferrovia, per creare nuove economie e, di conseguenza, incoraggiare le persone a vivere in zona".

Lei parla già come un leader. "Ma non lo sono. Sono a disposizione per il bene della città, ma al di fuori degli schieramenti di partito. Resto a osservare cosa succede in questi mesi".

Ilenia Pistolesi