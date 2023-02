Villa Crastan ospiterà domani alle 18 la presentazione del libro “Il Cappello di Abba Salet“, scritto da Iside Baldini, psicoterapeuta che vive e lavora in Valdera e che, da più di 30 anni, collabora con progetti di cooperazione in Africa. Sarà presente l’assessora comunale Carla Cocilova, che dialogherà con Claudia Melli e l’autrice per analizzare il percorso narrato in questo testo. Baldini presenta nell’opera la sua esperienza clinica nella psicoterapia, a partire, come racconta l’autrice, "dal percorso di decostruzione del suo sguardo sul mondo".