"Il cantiere in piazza a Ponsacco danneggia le attività: raccolta firme per limitare i danni"

PONSACCO

Le chiamano "piccole migliorie atte a limitare i danni alle attività causati dal cantiere per il rifacimento di piazza della Repubblica". Inizia domani la raccolta firme promossa da alcuni cittadini ed eserecenti di attività che gravitano attorno a piazza della Repubblica a Ponsacco. "Chiediamo all’amministrazione comunale di apportare alcune piccole migliorie – si legge nella petizione – atte a limitare i danni alle attività causati dal cantiere per il rifacimento della piazza, nonché il disagio dei residenti. Dopo anni di Covid e di difficoltà generalizzate all’economia, dieci mesi di piazza della Repubblica inagibile possono risultare fatali a un gran numero di attività ponsacchine".

"Queste le istanze che comuni cittadini, esercenti, professionisti e utenti muovono all’amministrazione per poter sopravvivere e limitare i danni – si legge ancora nel documento che verrà sottoposto ai cittadini per chiedere loro la firma – Che i lavori si svolgono senza interruzioni, ma con regolarità per otto ore al giorno, per cinque giorni della settimana, l’allestimento di un parcheggio ’mobile’ da realizzare nello spazio temporaneamente non inglobato nel cantiere e la realizzazione di un parcheggio temporaneo in via don Minzoni, ’a lisca di pesce’, nella zona occupata dall’attuale moncone di pista ciclabile".

Da domani, lunedì 24 luglio, sarà possibile firmare la petizione popolare, da sottoporre poi al Comune, presso l’agenzia Gasperini in via Roma 12 (di fronte a piazza della Repubblica).

I lavori in piazza della Repubblica sono iniziati da oltre un mese e consentiranno un completo rifacimento di quella che è la piazza centrale della cittadina del mobile, il biglietto da visita per chi arriva nel centro. Per consentire lo svolgimento del cantiere si è reso necessario anche lo spostamento del mercato settimanale che è stato trasferito nella zona di via Rospicciano fino al parcheggio del cimitero, dando continuità ai banchi.