Il cantiere in centro storico e la nuova Ztl

Dritti ai lavori senza ulteriori passaggi con la popolazione. Quello che doveva essere definito è stato fatto. Non ci saranno assemblee: tra l’8 e il 15 gennaio apre il cantiere per la riqualificazione di piazza del popolo che – da crono programma – dovrebbe concludere le operazioni con il mese di maggio, appena in tempo per il ricco cartellone degli eventi che poi attraversa tutta l’estate sanminiatese. Nei prossimi giorni verrà definito il giorno esatto. E già con l’estate sarà operativo anche il nuovo regolamento della Ztl. "Ritengo – dice il sindaco Simone Giglioli – che il mistero ci sarà il via libera nel giro di due, massimo tre mesi". Il nuovo regolamento allarga le autorizzazione a passare sotto i varchi elettronici attivi anche ai residenti della zona ospedale e alla zona del Poggio. Nei prossimi giorni l’ultimo passaggio: variazioni di orario e un giorno in più per la versione invernale.