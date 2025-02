Il cantiere di via Conti: "Camminamenti precari"

Il cantiere di via Conti fa discutere. Non tanto, e non solo, perché è partito in contemporanea con i lavori ancora in corso su piazza del popolo – mettendo in crisi tutto il centro storico – ma anche perché i due camminamenti laterali sono precari: tavole che – segnalano i cittadino – non risultano adeguatamente ancorate perchè "ballano" al passaggio dei pedoni, in alcuni tratti si muovono, dando un senso di precarietà a chi le attraversa. "Passaggi stretti – dicono alcuni cittadini – praticamente di fortuna, in una città popolata da persone anziane che utilizzano i camminamenti per andare a fare la spesa". Preoccupa il cantiere. Preoccupa anche per il maltempo che, indubbiamente, rallenta le lavorazioni che hanno un crono programma ben preciso e già molto lungo: piazza del popolo via Conti dovrebbero essere riqualificate con nuova pavimentazione per il 20 giugno. Appena in tempo per consentire alla città di ospitare un raffica di eventi estivi e per consentire alle attività commerciali di beneficiare della stagione turistica.