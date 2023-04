Il cantautore Samuele Lenzi vince il Premio Pegaso

Dopo poche settimane dalla sua pubblicazione, Samuele Lenzi, in arte Samu Suma, vince la 20esima edizione del Premio Pegaso categoria canzone più radiofonica ed orecchiabile con il suo ultimo singolo "20 anni". Insieme ad artisti provenienti da tutta Italia, oltre ad alcuni artisti locali, il cantante 25enne pontederese è salito sul palco del teatro Salesiani di Livorno per ritirare la targa celebrativa. Questa canzone parla di una rottura, di quel rammarico e tristezza che si prova dopo essere stati lasciati. Tratta di un periodo in cui l’autore aveva sbalzi d’umore che hanno rovinato la sua vecchia relazione. Si percepisce il rammarico ma anche voglia di andare avanti. Che lo si voglia o meno, c’è la volontà di lasciare il passato alle spalle, per quanto possa essere sofferente. Perdere un amore fa male e all’interno di questo pezzo Samu Suma cerca di esprimerlo nel miglior modo possibile. Lenzi ha iniziato a suonare a 14 anni, il canto gli fu insegnato dalla cara nonna. Il suo scopo è quello di trasmettere un’emozione a chi lo ascolta, dalla gioia all’amore perso o ritrovato verso qualcuna. Emozioni che il cantautore cerca di raccontare per ritagliarsi uno spazio sempre più grande in questa espressione artistica.