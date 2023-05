Il campo primaverile dei giovani delle Acli

Sarà un viaggio alla scoperta delle radici e di riflessione sulle sfide del futuro quello che si apprestano a compiere i 40 ragazzi e le ragazze tra i 16 e i 32 anni provenienti da tutta Italia che parteciperanno

alla tappa montopolese del campo primaverile dei Giovani delle Acli nazionali, che si svolgerà tra oggi e domenica dal titolo “All’interno del futuro. Radici, innovazione, cambiamento”. La prima tappa è un momento di benvenuto e di introduzione al Campo, aperto a tutti, in sala

Consiliare, oggi, dalle 15.30. Oltre ai saluti iniziali sarà l’occasione per parlare di come la visione politica può trasformarsi in pratica attraverso gli strumenti di pianificazione del territorio.