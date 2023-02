Il calzaturiero alla prova di Micam

Quattro giorni di manifestazione, 988 brand, con 451 espositori dall’estero, alcuni debutti, per l’edizione 95 di Micam, il salone Internazionale della Calzatura, in calendario dal 19 al 22 febbraio a Fiera Milano. Presenti molti calzaturifici della nostra zona. Dalle nuove tendenze alla sostenibilità, dall’innovazione del mondo del retail agli eventi emozionali, sarà messo sotto i riflettori il futuro del settore in una fase, "cruciale per sostenere la ripresa economica del settore e riportare la produttività ai livelli pre-pandemia"