Il bus della solidarietà di nuovo in viaggio

Il bus della solidarietà è pronto a rimettersi in viaggio per arrivare in Polonia, ad una manciata di chilometri da dove risuona il fragore sinistro delle bombe. Fabio Saccomani ed i suoi amici stanno per ripartire per il quarto viaggio dall’inizio del conflitto. "Abbiamo fissato la partenza in pullman per venerdì primo aprile con rientro previsto per domenica 3 - spiega Fabio che, con un post, annuncia la missione -. Anche stavolta ci appoggiamo a una rete di amiche ucraine in Polonia che raccolgono le richieste di partenza insieme a noi, in questo modo possiamo organizzare al meglio accoglienza e movimenti. In particolare, grazie a Federico Nuvola abbiamo trovato un pullman a sole spese". In queste sentitane per il gruppo, sostenuto da tante persone, sono nate anche sinergie e collaborazioni. "Abbiamo attivato una collaborazione con Semi di Pace - aggiunge Saccomani - un’organizzazione che da anni lavora virtuosamente sul tema dell’accoglienza e che per noi è stata di grandissimo supporto. Con l’ultima campagna abbiamo più che raddoppiato i nostri obiettivi. Questo testimonia la grande solidarietà che si è attivata e di cui siamo grati, perché possiamo sostenere altri viaggi e contribuire all’acquisto di un’ambulanza - conclude Saccomani –. Abbiamo aperto un conto dedicato a questa iniziativa. Tantissime persone ci chiedono di poter contribuire, presto pubblicheremo l’iban del nuovo conto". In vista del quarto viaggio riparte anche la raccolta di medicine: l’andata servirà per portare aiuti di tipo medico. Chi vuol contribuire alla raccolta può prendere contati tramite WhatsApp al numero 3297646096.

Più di cento persone, in queste settimane, hanno potuto raggiunge un porto sicuro dai missili - gran parte di questi raggiungendo il nostro Paese - grazie a questo gruppo di amici che si è messo a disposizione che all’inizio si è mossa con mezzi privati per portare aiuti - dopo aver attivato un punto di raccolta a Livorno e uno a Pontedera - e tornare a casa offrendo passaggi a famiglie in fuga. Poi, crescendo la solidarietà e attorno a questo impegno, è stato possibile noleggiare pullman da 50 posti. Sono nati così i viaggi per Medyka, al confine tra Polonia e Ucraina, dove arriva ogni giorno una fiumana silenziosa e dolorosa di persone,anche molte donne con bambini che lasciano oltre confini mariti, fratelli, padri. A combattere per riappropriarsi del loro Paese. Intanto tutta questa popolazione ha bisogno che ci sia qualcuno pronta ad abbracciarla ai confini rumorosi della guerra. Fabio e gli altri ci saranno anche stavolta.

Carlo Baroni