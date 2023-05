Il borgo si colora Un giorno di festa

Il Comitato Montopoli nel Cuore organizza la prima edizione di "Montopoli in Fiore", in programma ogg: tutta la popolazione di Montopoli è invitata ad abbellire abitazioni, negozi e piazze con fiori e piante. Una giuria qualificata sta effettuando vari passaggi attraverso il paese per valutare gli allestimenti floreali. Nell’occasione sono previste tre tipologie di premi: "gusto e creatività", "armonia dei colori" e "varietà di piante e fiori". Questo è il programma: alle 10.30 taglio del nastro in piazza San Matteo; dalle 10.30 alle 17.30 ultimi passaggi della giuria per l’assegnazione dei tre premi; alle 18 esibizione floreale del gruppo di danza storica di Montopoli, sempre in piazza San Matteo. A conclusione premiazione e brindisi finale alle 18.30, nella Sala Pio XII. L’evento è sostenuto dao di Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato.