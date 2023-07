Il borgo "incantato" Trionfa la Notte Nera

Un trionfo. La Notte Nera non tradisce le aspettative.Qualche migliaio di persone ha scelto il borgo dell’alta Valdera per vivere una serata all’insegna del tartufo nero e del divertimento, tra spettacoli, esibizioni musicali, artisti di strada, enogastronomia di qualità. Ristoranti, locali e botteghe del borgo hanno fatto il tutto esaurito, offrendo alle migliaia di partecipanti le loro ricette gastronomiche esclusive.

"Una festa bellissima, siamo molto soddisfatti - commenta il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli –. L’evento ha riscosso un consenso generale e il gradimento dei commercianti e dei ristoratori di Peccioli. Abbiamo organizzato questa festa in appena tre settimane, guardiamo già da ora all’anno prossimo per realizzare qualcosa di ancora più bello e suggestivo. Ringrazio il sindaco Macelloni per la tempestiva disponibilità ad accogliere questa decima edizione della Notte Nera". Parla di fantastica Notte Nera a Peccioli, il presidente dell’Area Vasta di Confcommercio Alessandro Simonelli: "Sono felice per la grande partecipazione e per il grande fermento che ha visto protagoniste le attività commerciali, per una serata dove Peccioli e il tartufo nero sono stare le assolute protagoniste. Arrivederci al prossimo anno e grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo miracolo".

"Tutto è andato come doveva, la collaborazione con la polizia municipale è stata eccellente e dal punto di vista della sicurezza tutto è filato liscio - conclude Luca Favilli, responsabile territoriale di Confcommercio".

C. B.