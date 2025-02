"Il bilancio porta solo tanti aumenti"

SANTA MARIA A MONTE"Con il bilancio di previsione 2025 Il sindaco Del Grande ancora una volta porterà nuovi e forti aumenti per tutti i cittadini.Dopo aver pesantemente inciso sui bilanci familiari nell’anno 2024, il sindaco e la sua giunta continuano a gravare sulle famiglie del nostro Comune anche nel 2025 aumentando i costi delle tariffe dei servizi". Lo dice Elisabetta Maccanti del gruppo di opposizione Viviamo Santa Maria a Monte. "Tra i tanti aumenti colpisce quelli per la mensa ed il trasporto scolastico – aggiunge – Questa scelta graverà eccessivamente sul bilancio di tanti nuclei familiari. I numeri parlano chiaro. Per il trasporto scolastico, rispetto al 2023, le tariffe mensili con la giunta Del Grande hanno subiti aumenti di oltre il 100%. Si passa da 23,80 euro a 42 del 2024 fino a 52,50 euro del 2025. Confermata anche la tassa d’iscrizione al servizio di 10 euro non prevista nel 2023 e introdotta nel 2024 sempre dalla giunta Del Grande. Per la mensa scolastica, rispetto al 2023, le tariffe hanno subito un aumento di circa il 50%: il costo del pasto passa da un minimo di 1,00 euro ad un massimo di 3,60 euro del 2023, da un minimo di 1,3 euro a un massimo 4,6 euro nel 2024, da un minimo di 1,49 euro a un massimo di 5,98 euro, con 5,29 euro a pasto per la fascia isee da 20.000 a 35.000 euro". "La precedente amministrazione aveva mantenuto invariate dal 2013 al 2023 le tariffe", conclude Maccanti.