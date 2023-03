Il bilancio "E’ record" Un 2022 da ricordare

Tutto come previsto per il Gruppo Piaggio che archivia il 2022 come il miglior anno di sempre, per i numeri record conseguiti nel bilancio. Tutto previsto perché i dati preliminari avevano già mostrato un anno, quello appena concluso, con tutti gli indicatori economici più che positivi e raggiunti nonostante un quadro economico mondiale non certo semplice visto gli eventi che si sono susseguiti, dalla pandemia, al caro materiali e bollette, fino alla guerra in Ucraina.

"Il Gruppo Piaggio ha chiuso l’esercizio 2022 con i risultati migliori di sempre, stabilendo nuovi record per tutti gli indicatori, tra cui il fatturato superiore ai 2 miliardi di euro, l’utile netto a 84,9 milioni di euro, in crescita del 41,4%", ha detto Roberto Colaninno, presidente e Ad del Gruppo Piaggio commentando il progetto di bilancio approvato dal cda. "’Il quadro geopolitico e macroeconomico – sottolinea– è stato e rimane complesso, ma affrontiamo il 2023 con fiducia e ottimismo, e proseguiremo il nostro importante percorso di crescita già delineato confermando gli investimenti previsti e l’impegno sulle tematiche ESG. Il focus costante su innovazione e sicurezza rende i nostri marchi tra i più rappresentativi del made in Italy e attrattivi a livello mondiale, con la gamma di scooter, moto e veicoli commerciali più evoluta di sempre, in termini di performance, sicurezza attiva e passiva e sostenibilità ambientale".

Per il 2023, Piaggio "proseguirà il suo percorso di crescita, confermando gli investimenti previsti in nuovi prodotti e nuovi stabilimenti e rafforzando il proprio impegno sulle tematiche ESG, nonostante le attuali tensioni geopolitiche internazionali ed un contesto macroeconomico volatile".