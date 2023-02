"Il barbiere di Siviglia. Ossia l’inutil precauzione"

POMARANCE

Va in scena il primo appuntamento della rassegna Invito all’Opera. Appuntamento venerdì 24 febbraio alle 21 al teatro dei Coraggiosi di Pomarance. Sul palco la compagnia Italian Opera Florence presenta Il barbiere di Siviglia. Ossia l’inutil precauzione, per la regia di David Boldrini (nella foto), che sarà anche il direttore d’orchestra. L’opera è considerata il capolavoro di Gioacchino Rossini. La vicenda vede il susseguirsi delle comiche trovate di Figaro (qui interpretato dal baritono Gabriele Nani), il barbiere e factotum della città, per consentire a Rosina (Martina Barreca) e al Conte d’Almaviva (Alfonso Zambuto) di convolare a nozze a dispetto della volontà di Don Bartolo (Alberto Giovannini), tutore della ragazza. Il teatro dei Coraggiosi di Pomarance si appresta dunque ad ospitare uno dei capolavori più famosi della lirica italiana, inaugurando così la rassegna dedicata all’opera, ideata da Officine Papage all’interno della stagione ‘P.arte da Noi’, in collaborazione con l’associazione turistica Pro Pomarance e l’amministrazione comunale. Ecco il costo dei biglietti: intero 15 euro, ridotto 12 euro. Si possono effettuare le prevendite online su ivatcket.it e il giorno dello spettacolo è possibile acquistare il biblietto alla biglietteria del teatro dalle 20.

È possibile prenotare a partire dal giorno che precede lo spettacolo, chiamando la biglietteria al numero 334-2698007 o inviando un messaggio Whatsapp e sms.