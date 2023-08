Il bando che fa arrabbiare Eunice "Il Comune ci promise una sede Quei locali ora destinati ad altri"

di Sarah Esposito

Una sede nuova per l’associazione Eunice. Lo prevede una mozione votata all’unanimità dal consiglio comunale di Pontedera, lo promette da anni il governo cittadino. "Era il 2019 – racconta Maria Anna Abbondanza la presidente dell’associazione che da oltre 15 anni gestisce uno sportello di aiuto per donne vittime di violenza – quando ci è stato proposto dal Comune uno spazio a Palazzo Rota, in zona stazione. Ci ha sorpreso positivamente la mozione presentata dall’opposizione, così come ci ha sorpreso in negativo scoprire dalla stampa l’esistenza di un bando per un progetto di coworking che riguarda proprio gli spazi contigui a quelli che avevamo visto nel 2019".

In pratica nel 2019 il dialogo tra l’associazione e il Comune porta a individuare una possibile nuova sede all’interno di Palazzo Rota in un appartamento di proprietà comunale. Poi i tempi si allungano, arriva il Covid e l’idea del trasferimento rimane congelata. Ad aprile 2023 il consiglio comunale vota all’unanimità la necessità di fornire all’associazione una sede adeguata su proposta dei consiglieri di Fratelli d’Italia. Ad agosto l’amministrazione comunale pubblica un bando per cercare enti del terzo settore che collaborino con il Comune per progettare insieme spazi per il coworking nei locali adiacenti a quelli che in teoria sarebbero destinati alla nuova sede di Eunice. "Prendiamo queste notizie come delle precise scelte politiche – continua –. Le domande che ci siamo poste sono molte. Forse c’è un problema stesso con la natura della nostra associazione? Forse l’idea di creare uno spazio che sia anche di confronto tra donne è un problema? Quanta importanza si dà al lavoro di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne? Negare questo spazio non è forse un modo per esercitare una forma di potere patriarcale?".

"Crediamo – aggiunge Maria Anna Abbondanza – che le intenzioni debbano tradursi in azioni. Prendiamo atto che si sceglie di destinare al coworking l’ala dell’immobile già pronta all’utilizzo, quando Eunice da più di 10 anni ha la sede in un luogo non adatto alle attività che svolge. Siamo sempre state disponibili al dialogo, ma adesso ci troviamo senza un interlocutore. Ciò che chiediamo è un atto di civiltà".

La sede attuale dell’associazione è all’interno della Casa del Volontariato al villaggio Piaggio. Un luogo che le volontarie denunciano come poco sicuro e adatto alle attività che svolgono perché senza porte blindate, perché è difficile controllore gli ingressi e le uscite (vista le presenza di altre realtà nell’edificio, ndr) e difficilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. Una sede inoltre poco decorosa per le condizioni in cui versa, insomma non adatta ad accogliere chi cerca protezione, considerando anche la difficoltà delle donne vittime di violenza a chiedere aiuto.