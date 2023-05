Il 23 maggio alle 16.30 alla biblioteca comunale di Castelfranco si terrà la presentazione del libro "Il bambino che sapeva volare" di Carla Falchetti. Introduce l’assessora alla cultura Chiara Bonciolini. L’iniziativa fa parte del Maggio dei Libri 2023. Il libro, scritto e illustrato da Carla Falchetti, è composto da dieci storie e ogni storia è accompagnata da un disegno, sono dieci favole da cui trarre dieci messaggi di grande valore: amicizia, reciprocità, accoglienza, rispetto per la natura e per gli altri, apprezzamento per quello che si ha, gioia di vivere. L’autrice leggerà alcune storie tratte dal libro e a seguire sarà organizzato un laboratorio creativo di disegno rivolto ai bambini dai 4 ai 10 anni.