Il 2022 di Crédit Agricole Italia L’utile netto sale a 559 milioni

Un anno positivo il 2022 per il gruppo Credit Agricole in Italia – la cui direzione regionale della Toscaca è a San Miniato – che ha chiuso l’anno appena trascorso con un utile netto consolidato in crescita a 559 milioni di euro, mentre il risultato netto si attesta a 433 milioni (+22%) senza considerare gli elementi straordinari una tantum. Il significativo dinamismo commerciale è raccontato da alcuni dati importanti: acquisiti oltre 150 mila clienti (+8% ) e forte sviluppo dei volumi intermediati di credito al consumo (+27%). L’andamento è trainato dalla performance del margine di interessi, che evidenzia una crescita del +5,7%. L’incidenza dei crediti deteriorati netti scende al 1,8% e si attesta al 3,3% l’incidenza dei deteriorati lordi. Si conferma solido inoltre l’apprezzamento dei clienti per Crédit Agricole Italia, con Indice di raccomandazione in ulteriore aumento: il gruppo Italia si conferma al secondo posto tra le banche universali in Italia. Nel 2022 il gruppo – precisa la nota – ha messo in atto un piano straordinario per sostenere famiglie e aziende alle prese con l’aumento dei costi energetici e delle materie prime.

Il plafond da 16 miliardi di eurocomprende iniziative che prevedono, in particolare, per le famiglie la sospensione delle rate dei mutui in essere fino a 12 mesi e prestiti a tasso agevolato, in collaborazione con Agos, destinati ai clienti con Isee fino a 40 mila euro. Alle imprese sono dedicate una serie di soluzioni con l’obiettivo di fornire liquidità straordinaria e finanziare gli investimenti. Crédit Agricole Italia ha proseguito l’implementazione di servizi innovativi per proporre ai clienti un’operatività omnicanale completa. I rsultati sono significativi. Continua la crescita dei clienti attivi in App (+20%), portando al raggiungimento di un livello di clienti digitalizzati pari all’80%. Sono aumentate le transazioni sui canali digitali (pari all’86% del totale) e le operazioni a distanza in mobile collaboration (volumi +79% rispetto all’anno precedente).Crescono del 39% i nuovi clienti under 25 acquisiti tramite online. Continua la crescita degli organici e nel 2022 sono state assunte quasi 700 persone, di cui 620 giovani under 35, in linea con il programma di rinnovo generazionale "Next Generation".

C. B.