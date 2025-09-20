Igloo, l’attesa rinascita: "Nuovi spazi per lo sport"

Finalmente una nuova vita per l’iconico igloo di Fuori del Ponte, rimasto abbondonato al degrado per anni e ora pronto ad ospitare eventi sportivi e socio-culturali. La svolta è arrivata lo scorso maggio, quando la Uisp, già proprietaria degli uffici al primo piano dell’edificio a mattoncini di via Indipendenza, ha preso la gestione del circolo e quindi anche dell’igloo, il campo da calcetto che fino a qualche anno fa ospitava gare di pattinaggio, partite di calcetto, concerti e feste di ogni tipo. La Uisp, in accordo con la proprietà che è dell’associazione Fuori Ponte e con la sezione Bertelli, hanno deciso di riqualificare quest’area che da anni, anche esteticamente, non stava offrendo al quartiere il meglio di sé. Si è iniziato quindi con la rimozione della copertura, sono stati portati via alcuni detriti ed altri oggetti abbandonati. Anche il campo in sintetico, ormai vetusto, è stato staccato dalla pavimentazione. Nella settimana prossima verranno portati via ulteriori materiali di rifiuto. Resterà una pavimentazione adatta a vari tipi di attività sportive, dal calcio a 5 sul cemento al pattinaggio. "Ma anche altre società e associazioni sportive potranno fare richiesta per utilizzare questo spazio – spiega Domiziano Lenzi, presidente della Uisp Valdera – uno spazio che abbiamo deciso di portare a nuova vita anche per riconsegnare al quartiere un luogo di presidio sociale e culturale, in continuità con le attività che abbiamo già avviato come la sartoria sociale o il doposcuola. Ci piacerebbe che qui venissero organizzati anche dibattiti, concerti ma anche dei campi solari".

Insomma, uno spazio polivalente e adatto agli sportivi e non solo. Questi mesi autunnali ed invernali serviranno per completare i lavori e partire con le attività da primavera 2026. Nell’arco di tutta la stagione estiva ci sarà poi tempo e modo per realizzare anche una nuova copertura, in modo da rendere l’igloo fruibile anche in inverno. "Tra l’altro questa è l’unica struttura in Valdera e forse anche in Provincia che grazie alle sue caratteristiche può ospitare anche la Serie A di Futsal o gare internazionali di pattinaggio – dice Lenzi – ci sono anche gli spogliatoi, che non sono messi male ma senz’altro avranno bisogno di un restyling. Sarebbe bello creare qui un piccolo polo sportivo, anche in vista dell’apertura della nuova piscina coperta qui vicino i cui lavori viaggiano spediti".