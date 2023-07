Identità e polemiche "No alla carriera Alias"

La discussione sulla carriera Alias entra nel dibattito del consiglio comunale pontederese. Se ne parlerà durante la seduta di oggi perché i consiglieri della Lega Domenico Pandolfi e Michela Crespina hanno presentato una mozione sul tema. Si tratta di un protocollo che offre la possibilità di comparire nella burocrazia interna di un ente o di un’azienda con il nome che corrisponde alla propria identità di genere anche se diversa da quello anagrafico. Nella mozione si chiede al sindaco e alla giunta di impegnarsi affinché si vieti l’introduzione della Carriera Alias e agli istituti scolastici del Comune di Pontedera di annullarnedisapplicarne il regolamento. Un testo che ha portato alla presentazione di una mozione anche da parte del Partito Democratico. La maggioranza chiede, però, al sindaco e alla giunta "di attuare tutto quanto di loro competenza per favorire il benessere psico-sociale delle persone, nonché la libera espressione dell’orientamento di genere".

Un dibattito che vede anche la posizione del Circolo Territoriale della Toscana di Pro Vita & Famiglia onlus. "La Carriera Alias – dice la referente Donatella Isca – apre a una visione distorta della persona che si illude di poter esprimere la sessualità modificando il proprio corpo come se niente fosse, già in età adolescenziale, nella falsa credenza che si può "nascere nel corpo sbagliato". Chiediamo ai consiglieri Marco Cecchi, Floriano Della Bella e Emilio Montagnani, che hanno presentato la mozione a favore della Carriera Alias di ritirarla, per il bene e la salute dei giovani e per tutelare la libertà educativa dei genitori".