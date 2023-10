Idee in Comune ha la sede. In tanti al primo incontro

MONTOPOLI

Idee in Comune apre la sede in via Cavour a San Romano e incontra i cittadini. La lista civica è al lavoro in vista dele Comunali 2024 per "riempire di contenuti fattivi un programma di amministrazione da presentare alla popolazione per il futuro di Montopoli, a partire da un’analisi di contesto e dei problemi esistenti".

"Noi pensiamo che Montopoli e le sue frazioni abbiano davvero bisogno di di un serio e costante impegno per risollevare le sorti di questo territorio ormai trascinate da un problema all’altro – le parole dei responsabili di Idee in Comune – Quelli che via via si sono presentati e affrontati sempre in emergenza e quelli che non hanno trovato soluzione in questi anni. Ma crediamo anche che Montopoli le potenzillità ce le abbia. Noi partiamo dalle opinioni delle persone, senza programmi calati dall’alto. Alla riunione di lunedì sera a San Romano erano in tanti. E li ringraziamo. Siamo pronti a ad accogliente e ospitare gruppi in discussione e qualsiasi cittadino voglia affacciarsi alla nostra realtà e rimaniamo sempre disponibili sul prolifo Facebook e Instagram e al numero

telefonico 353 4601641".

La sede di Idee in Comune verrà inaugurata sabato 18 novembre. Intanto sabato 28 ottobre è in programma una cena di socializzazione al circolo Endas di Casteldelbosco per la quale abbiamo racccolto e raccogliamo le adesioni fino a oggi.