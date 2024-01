Idee in Comune, critiche e proposte: "Ora il turismo è sottovalutato. Pensiamo a un fondo di sviluppo"

MONTOPOLI

"Il turismo è sottovalutato dall’attuale giunta. L’immagine del nostro Comune non è sufficientemente promossa e quindi non riesce a sostenere le oltre settanta attività turistico ricettive del territorio". Michael Cantarella, candidato sindaco della lista civica Idee in Comune, critica l’attuale amministrazione comunale e, per favorire il turismo, promette "di portare Montopoli a essere mèta conosciuta e apprezzata, non solo un nome su un cartello".

"Gli operatori hanno segnalato carenza di opere infrastrutturali per favorire ‘lo stare a Montopoli’ – aggiunge Cantarella – come parcheggi, viabilità, wi fi e strutture telematiche. Un’altra nota dolente è l’evidente mancanza di coordinamento a livello comunale delle varie iniziative culturali, ricreative, sportive. Tra le proposte di Idee in Comune una strategia specifica di comunicazione e promozione per far conoscere le bellezze di Montopoli e le attività turistiche ricettive. Gli operatori oggi non hanno neppure una cartina del territorio da consegnare, e se inviano i turisti a Montopoli trovano orari sballati o siti chiusi o non gestiti. Quindi dovremo ripartire dall’Abc della promozione".

"Abbiamo anche la volontà di costituire un fondo di sviluppo comunale vincolato proprio per favorire la crescita delle attività turistiche – conclude Michael Cantarella – E’ anche nostra volontà proporre un’iniziativa per far rientrare Montopoli nel programma di sviluppo rurale che ha fondi specifici dedicati allo sviluppo dei territori rurali che, nella programmazione attuale, significano 40 milioni di euro in tutta la Toscana. Infine, pensiamo a un cartellone di eventi da sviluppare con artigiani, commercianti, agricoltori e piccoli imprenditori".