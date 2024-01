Ianesi devastante. E Perretta alza l’asticella

CIOCCI 7. Nonostante la netta vittoria, il voto alto lo merita per un paio di parate decisive.

CALVANI 6,5. Inizia su Tilli, finisce su Pinzi. Fa bene comunque. MARTINELLI 6,5. Gli tocca Semprini e gli prende le misure. PRETATO 6. Difende nel quarto d’ora finale. ESPECHE 6,5. Un paio di errori in disimpegno non macchiano una gara di esperienza. Peccato per il giallo: salterà Cesena. GAGLIARDI (35’ st) sv PERRETTA 7. Ormai il suo livello di prestazioni si è ulteriormente alzato. PROVENZANO 7. Reduce da un infortunio, gioca tutti i 90’. Smista bene i palloni a centrocampo e chiude con il primo sigillo stagionale.

IGNACCHITI 7. La rovesciata con cui firma il 3-0 è roba d’alta classe. MARRONE (35’ st) sv AMBROSINI 7. Gioca esterno a sinistra, poi a destra, e da attaccante aggiunto senza flessioni. La serpentina che regala a Provenzano il 4-0 è spettacolare.

DELPUPO 6,5. E’ spesso insidioso sulla trequarti avversaria.

GUIDI 6,5. Entra a metà ripresa e dopo meno di 2’ segna la prima rete in campionato.

IANESI 7,5. Non solo sblocca la partita con una bella conclusione (è il quarto centro), ma mette anche due assist. Devastante.

SELLERI 6,5. Prova di grande sostanza come prima punta.

FOSSATI 6,5. Gioca la ripresa e nel finale Furlanetto gli nega la gioia del gol.

All. CANZI 7. Torna in panchina e dimostra di aver saputo tenere concentrata la squadra in una settimana particolare.

s.l.