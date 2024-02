I vini in tour in Francia per farsi conoscere

La Doc Terre di Pisa in missione promozionale nei paesi europei. Il consorzio che raccoglie le aziende vitivinicole del territorio pisano, la maggior parte delle quali posizionate sulle colline intorno a Terricciola e a San Miniato, sono attualmente impegnate in una operazione promozionale in Francia partecipando al Wine Paris, esposizione che andrà avanti fino a domani mercoledì 14 febbraio. Le 19 aziende che partecipano al consorzio erano appena rientrate da un educational tour nei paesi scandinavi, Danimarca e Svezia principalmente, paesi nei quali hanno realizzato vari incontri e una masterclass riservata a giornalisti e buyer precedentemente selezionati. "Il nostro obiettivo è quello di allargare le vendite ai paesi del Nord Europa – ha sottolineato Nicola Cantoni presidente del consorzio Doc Terre di Pisa – un mercato particolare che fa direttamente parte del monopolio statale". Il vino, come tutto il resto dei prodotti tipici del territorio, grazie alla loro forza attrattiva rappresentano tuttavia anche un forte volano per il mercato turistico. "Nell’appuntamento tenuto a Stoccolma, evento al quale hanno preso parte più di 70 operatori, tra buyer e giornalisti – ha aggiunto Cantoni – abbiamo unito alla degustazione dei vini i formaggi dell’azienda Cannas. Giovanni Cannas oltre ad essere uno dei produttori di punta della Dop è anche il presidente del consorzio Dop Balze Volterrane. Siamo molto contenti per il successo e l’interesse suscitato".