I trent’anni del Teatrino dei Fondi Da piccola compagnia a "Stabile"

Nacque nei fondi di San Domenico e ne porta ancora il nome. Con giusto orgoglio. Era il 1993 e l’artefice, lo ricordiamo, fu Andrea Mancini, regista ed intellettuale che ne ha guidato le sorti per tanti anni. Una storia lunga trent’anni. Fino a diventare il teatro stabile di San Miniato con una sede e un vero palcoscenico nelle ex scuole di Corazzano. Il Teatrino dei Fondi ha dato, insomma, a San Miniato il teatro che aveva perso durante la guerra, trasformato in macerie dalla bombe e mai più ricostruito. Una città che aveva perso un punto di riferimento, nonostante il teatro scorra nelle sue vene: lo dimostra la nascita del Dramma Popolare, nel 1947, diventato poi un festival di carattere internazionale per la sua peculiarità verso la drammaturgia dello spirito.

Ora il Teatrino dei Fondi compie trent’anni e San Miniato questo compleanno vuole celebrarlo. "Faremo una due giorni di festa in ottobre – dice l’assessore alla cultura Loredano Arzilli –. Un bel compleanno con spettacoli e sorprese. Il Teatrino è un punto di riferimento strategico per il nostro territorio, un centro di attività culturale prezioso per chi ama il teatro, per le attività dei bambini, per la loro formazione". "E’ il nostro teatro comunale – chiosa l’assessore – e trent’anni di storia sono un traguardo da celebrare nel migliore dei modi. Il programma è in fase di definizione". Oggi il Teatrino dei Fondi è una compagnia teatrale e una residenza artistica, diretta da Enrico Falaschi. E’ un centro che propone una progettualità legata alla formazione del pubblico che coinvolge le nuove generazioni (bambini e giovani), i loro intermediari (insegnanti e genitori) e gli adulti in generale.

C. B.