I trasporti pubblici in Italia . Criticità e idee di miglioramento

In Italia, purtroppo, i mezzi pubblici non sono molto utilizzati e la maggior parte dei cittadini preferisce usare veicoli privati. Da uno studio effettuato nel 2020 è risultato che la soddisfazione dei cittadini è inferiore rispetto a quella per l’automobile e dimostrano che il 59,2% degli spostamenti viene effettuato con il proprio veicolo e solo 5,4% con un mezzo pubblico.

Nonostante siano tutti a conoscenza del fatto che ciò causa una maggiore emissione di Co2, continuano a non utilizzare i mezzi pubblici per le numerose criticità riscontrate: in particolare viene lamentata spesso la scarsa puntualità delle corse, l’inadeguatezza della copertura urbana ed extraurbana, il numero dei mezzi insufficienti e sovraffollati e l’arretratezza del parco vetture.

In Valdera, dove viviamo, l’unico mezzo pubblico utilizzabile è l’autobus di linea, utilizzato principalmente dagli studenti delle scuole Secondarie di secondo grado e scarsamente utilizzato dal resto della popolazione, in quanto le corse non coprono l’intera giornata, ma solo alcune fasce orarie (prevalentemente coincidenti con gli orari di entrata e di uscita della scuola).

Gli studenti, maggiori fruitori del servizio, denunciano l’insufficienza dei posti a sedere, che li costringe a viaggiare in piedi per tutto il viaggio.

Occorre precisare, inoltre, che non tutti i comuni della zona sono tra loro collegati con trasporto pubblico, a causa della scarsa viabilità di alcune strade rimaste piccole stradine di campagna o collina, non adeguatamente asfaltate per consentire il transito di un pullman.

Secondo il nostro parere, una maggiore disponibilità di automezzi per il trasporto pubblico porterebbe a un maggior utilizzo da parte degli utenti e un minor uso privato delle autovetture. Inoltre, per un efficace miglioramento del servizio, occorrerebbe garantire l’affidabilità dei mezzi, in termini di regolarità e puntualità, confortevolezza del viaggio, in termini di affollamento, climatizzazione delle vetture e sicurezza del tragitto, intesa in termini di incidentalità e longevità dei mezzi.

Anche la tecnologia potrebbe essere d’aiuto: esistono alcune app che facilitano, ad esempio, il pagamento del biglietto online e semplificano l’utilizzo del servizio.

Ci auguriamo che presto sia possibile l’acquisto di vetture ecologiche, che utilizzino energie rinnovabili per un minor impatto ambientale. In questo senso sappiano che sono in corso studi e investimenti da parte di chi gestisce il trasporto pubblico locale. La speranza è che in un futuro non troppo lontano i mezzi pubblici vengano utilizzato maggiormente.