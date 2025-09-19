I tramonti tra gli olivi per emozionarsi

BUTI

Per il terzo anno consecutivo l’associazione Teatro Buti promuove "Tramonti tra gli ulivi", una serie di appuntamenti en plein air con teatro e musica che vanno a collocarsi in angoli verdi della vallata di Buti. Due domeniche di settembre, 21 e 28, saranno i giorni in cui sarà possibile vivere l’esperienza dell’arte diffusa nel territorio, cercando di coltivare un’intima vicinanza con gli spettatori attraverso una formula molto semplice: l’incontro di artisti in dialogo tra di loro. Non è spettacolo, non è performance. E’ un dono. E’ un esperimento per invitare a stupirsi e a emozionarsi.

Il primo appuntamento è per domenica 21 settembre, quando il pubblico sarà ospitato nel Giardino delle Signorine. Nel centro del paese – nell’ hortus conclusus di una suggestiva dimora storica, vissuta e curata con passione - Dario Marconcini, regista e storico direttore artistico del teatro "Francesco di Bartolo", incontrerà Ares Tavolazzi, bassista e contrabbassista jazz con tanta musica da raccontare. Insieme coinvolgeranno nella "Sonata per Dante in tre tempi". Il secondo incontro sarà quello di domenica 28 settembre, nelle balze verdi di Castel San Giorgio. Qui la voce di Paola Casazza si fonderà con le note della chitarra di Daniele Morelli per un viaggio sonoro con contaminazioni blues, jazz e country west coast. Tutti gli appuntamenti sono alle 17. Data la limitatezza dei posti, è necessario prenotare a [email protected] o con WhatsApp a 329-1063401.