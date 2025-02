I tesori si mettono in mostra a Firenze

I tesori di Volterra si mettono in mostra a Firenze. A febbraio il palazzo dei congressi di Firenze apre le sue porte al pubblico per tourismA, il salone internazionale dedicato alla comunicazione archeologica e al turismo culturale, in programma dal 21 al 23 febbraio. Sarà un momento dedicato all’esposizione, divulgazione e confronto di tutte le iniziative legate alla comunicazione del mondo antico e alla valorizzazione delle sue testimonianze. Anche quest’anno, il dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’università di Pisa partecipa alla kermesse fiorentina, per raccontare le attività di ricerca, studio e valorizzazione in corso alla necropoli delle Colombaie di Volterra, sito indagato dall’ateneo pisano sotto la direzione della dottoressa Lisa Rosselli.

L’appuntamento è per venerdì 21 febbraio nella sala 4 dalle 14.15 alle 16.15 con la conferenza dal titolo "Archeologia a Volterra. I tumuli etruschi delle Colombaie dallo scavo alla mostra", intervengono Lisa Rosselli, Carmine De Mizio e Maria Vittoria Riccomini.